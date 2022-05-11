Фонд гарантування відновлює продаж активів банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів відновлює продаж активів банків, що ліквідуються - найближчим часом інформація про перші лоти буде заведена в систему Prozorro. Продажі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

На аукціони будуть виставлені об'єкти нерухомості, що знаходяться на балансі банків, що ліквідуються.

"З початком військової агресії Фондом було прийнято рішення призупинити продаж активів банків, що ліквідуються. Це було продиктовано не лише об'єктивною відсутністю попиту, а отже і конкуренції за лоти.

А й закриттям доступу до реєстрів, що фактично унеможливлювало оформлення угод. Зараз після відкриття реєстрів ми відновлюємо продаж активів», – пояснили у Фонді.

Першими лотами стануть об'єкти нерухомості банків "Земельний капітал" та Місто банк".

"Частина активів буде виставлена ​​вперше, частина - вже добре знайома ринку. Очікуємо, що перші аукціони відбудуться в системі Prozorro. Продажі вже на початку червня", - заявив директор департаменту консолідованих продажів активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький.

Також триває передпродажна підготовка активів АТ "МРБанк" та ПАТ "Промінвестбанк".

Нагадаємо:

Повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізосіб призупинив продаж активів, виведених з ринку банків.