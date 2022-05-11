Посол Британии посетила Ирпень

У понеділок, 11 травня, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Ірпінь, повідомляє Новое время.

"Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста – це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торгові центри зруйновані" , - написала вона у своєму Twitter.

Посол додала, що під час свого візиту зустріла мешканців, які досі мешкають у темних холодних підвальних укриттях.

Після втечі окупантів з Київської області світ побачив результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

За останніми даними, на території Київської області правоохоронці виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських військових.

Мер міста Ірпінь Олександр Маркушин розповів про військові злочини російських окупантів. Вони розстрілювали у місті людей, у тому числі жінок та дівчаток, а потім їздили по тілах танками. Гвалтували місцевих мешканок, у тому числі неповнолітніх. Є також докази того, що російські військові грабували будинки: вивозили все – від пральних машин до спідньої білизни.