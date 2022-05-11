Зеленський вніс до Ради указ про вилучення майна РФ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій указ про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів, повідомляє Новое время.

Законопроєкт про затвердження указу зареєстровано за номером 7371. У пояснювальній записці сказано, що рішення про примусове вилучення російських об'єктів права власності 11 травня ухвалила Рада нацбезпеки та оборони.

"Указ президента, яким введено в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів, не пізніше шестимісячного терміну після скасування або завершення воєнного стану в Україні підлягає затвердженню Верховною Радою шляхом ухвалення відповідного закону" , — також повідомляється в документі.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про підписання документа, згідно з яким, російські активи на території України переходять державі, а отримані кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей і відновлення України.

10 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон про основні засади примусового вилучення майна РФ та її резидентів. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 4 березня.