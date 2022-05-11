В ОП та Кремлі відповіли на ідею "влади" Херсонщини про приєднання до РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментували плани призначеної окупантами "влади" Херсонщини звернутися до російського президента Володимира Путіна з проханням про приєднання регіону до Росії.

Як заявив Подоляк, єдине звернення, яке можуть готувати херсонські колаборанти – це прохання про помилування.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області - прохання про помилування після вироку суду" , - повідомив Подоляк у Twitter.

Радник голови ОП додав, що з таким самим успіхом окупанти можуть просити приєднатися хоч до Марса, хоч до Юпітера.

"Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти" , - наголосив він.

Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнити Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанті. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 11, 2022

У свою чергу, у Кремлі стримано відреагували на намір колаборантів. Дмитро Пєсков заявив, що майбутнє Херсонщини мають вирішувати місцеві жителі.

"Бути чи не бути такому зверненню, мають вирішувати все-таки жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі Херсонської області. Звичайно, це питання має бути чітко та ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, бо, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними" , - цитують росЗМІ слова прессекретаря президента РФ.

Сьогодні повідомлялося, що призначена окупантами "влада" Херсонської області має намір звернутися до Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.