СБУ: шість полонених окупантів отримали 8-15 років ув'язнення

Ще шістьох полонених російських окупантів засуджено до 8-15 років ув'язнення. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Згідно з матеріалами СБУ, у Луганській та Вінницькій областях засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Зазначається, що їх взяли у полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

Троє бойовиків отримали по 15 років ув'язнення, двоє – по 10, ще один – 8 років ув'язнення.

Крім того, на Київщині слідчі спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох військових ЗС РФ, причетних до звірств на території Бучанського району, які вбивали та катували місцевих жителів, проводили допити та мародерили, інформує пресслужба СБУ.