У Київстарі вважають, що оператори РФ не зайдуть на захоплені території

Офіційні російські мобільні та інтернет-оператори не розпочнуть роботу на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив президент Київстару Олександр Комаров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Новое время.

"Жодні російські оператори туди не зайдуть — це моя персональна переконаність. Туди можуть зайти Фенікс і Кримтелеком або інші оператори з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей" , — заявив Комаров.

Президент Київстару зазначив, що окупанти вже задекларували початок запуску власної мережі у Маріуполі. Аналогічні дії розпочато й у Мелітополі.

Водночас, за словами Комарова, у телеком-бізнесі досить важко використати чуже обладнання — навіть базові станції. Водночас можуть бути використані антени, радіорелейні станції (якщо вони потрібні), оптоволоконна трансмісія.

"Деякі елементи мережі українських операторів можуть бути ними використані. Але ми поки що не бачимо будь-яких осмислених дій, наприклад, щоб знімали частину нашої інфраструктури та починали її використовувати. Хоча, на мій погляд, на жаль, це лише питання часу" , — додав Комаров.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала переведення мобільних операторів в окремих районах Донецької та Луганської областей на свою систему нумерації телефонів.