Венедиктова назвала терміни екстрадиції Шарія

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що процес екстрадиції із Іспанії в Україну підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія може тривати від трьох місяців до року, повідомляє Новое время.

За її словами, зараз Шарій знаходиться у процедурі екстрадиційного арешту і видачі.

"Що стосується екстрадиції - процес дуже довгий завжди. Ми маємо досвід, бо у рік ми проводимо до 100 екстрадицій. Ми запитуємо, нас запитують на видачу. Ми дуже серйозно в темі щодо екстрадицій. Тому можемо розуміти, які нас ризики очікують, ми розуміємо, як буде працювати сторона захисту тощо" , — сказала вона в ефірі телемарафону.

Венедіктова заявила, що сама процедура екстрадиції Шарія при максимально активному процесі це — три-шість місяців або ж до року.