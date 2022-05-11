В уряді ФРН заявили, що не мають наміру використовувати "СП-2"

Попри скорочення транзиту російського газу через Україну, Німеччина не планує використовувати новий, але так і не введений в експлуатацію газопровід «Північний потік-2». Про це заявила на брифінгу в середу представниця Мінекономіки ФРН Анніка Айнгорн, повідомляє Укрінформ.

«Трубопровід «Північний потік - 2» після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим», - заявила Айнгорн.

Вона наголосила, що «безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою».

Речниця запевнила, що міністерство, кризовий штаб «Газ» уважно слідкують за ситуацією та останнім розвитком подій.

Обсяги транзиту, який проходить територією України, знизилися у порівнянні з попереднім днем на 25%, але компенсуються поставками з інших країн, зокрема, з Норвегії та Нідерландів, повідомила Айнгорн. Вона додала, що обсяги постачання газу цими партнерами можуть бути збільшені. До того ж основним каналом отримання Німеччиною російського газу є зараз трубопровід «Північний потік - 1».

Представниця Мінекономіки поінформувала, що газосховища постійно заповнюються, наразі їх заповнено на 38,6%.

Федеральне агентство з мереж (регулятор) також заявило, що дуже уважно слідкує за можливим впливом на Німеччину та Європу зниження транзиту газу територією України. Зараз енергозабезпечення в ФРН є стабільним, енергобезпека гарантована.

Як повідомлялося раніше, з 7:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання «Сохранівка» припинено.

ТОВ «Оператор ГТС України» було змушене призупинити транзит газу через ГВС «Сохранівка» внаслідок втручання загарбників у роботу газотранспортної системи. У квітні ОГТСУ зафіксував втручання російських військових в операційну роботу компресорної станції «Новопсков» у Луганській області. Тоді компанія попереджала про можливість призупинення роботи станції внаслідок такого втручання, що потягне за собою зупинку транзиту через ГВС «Сохранівка".

Через КС «Новопсков» проходила майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) «Сохранівка».