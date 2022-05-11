Швейцарський суд призупинив банкрутство оператора "СП-2"

Суд у Швейцарії призупинив банкрутство Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2". Компанії надали мораторій на виплати кредиторам.﻿ Про це поінформував сайт торгового бюлетеня Швейцарії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відзначається, що мораторій введений до 10 вересня. До цього часу компанія може не виплачувати заборгованості. Тимчасовим адміністративним керуючим через процедуру банкрутства призначена компанія Transliq AG.

Як повідомлялося раніше, США ще до початку повномасштабної війни ввели санкції проти Nord Stream 2 AG і її керівників. Вже на початку березня стало відомо про те, що оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство.