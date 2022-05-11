Білорусь погодилася розраховуватися рублями за російський газ

Росія і Білорусь внесли зміни в Угоду про постачання газу. Цей документ визначає умови формування ціни на газ з квітня до кінця 2022 року. В угоді зазначено, що Білорусь переходить на оплату газу в російських рублях.﻿ Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики РФ, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

"Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов і міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич підписали протоколи про внесення змін до міжурядової угоди щодо постачання природного газу до Білорусі. Документи передбачають перехід на оплату газу в російських рублях і визначають умови формування ціни на газ з квітня до кінця 2022 року" , - повідомили у відомстві.

Російські ЗМІ передають, що обсяг газу, який надходить до Німеччини через Україну, скоротився майже на 25% в порівнянні з вчорашнім днем.