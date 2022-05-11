Anonymous розповіли про злом RuTube і мізерні шанси на відновлення
Хакерська група Anonymous, яка зламала російську відеоплатформу RuTube, повідомила про її ймовірне зникнення назавжди через обсяги знищення даних основної версії та її резервних копій, повідомляє Укрінформ.
«Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, це означає, що #RuTube, ймовірно, ЗНИКНЕ НАЗАВЖДИ», - написали хакери в Твіттері.
На час написання новини сайт rutube.ru не відкривався.
Як повідомлялося раніше, відеохостинг rutube, який вважається альтернативою американському відеохостингу Youtube і який використовують російські державні компанії та медіа, зазнав хакерської атаки 9 травня.