Anonymous розповіли про злом RuTube і мізерні шанси на відновлення

Хакерська група Anonymous, яка зламала російську відеоплатформу ﻿RuTube﻿, повідомила про її ймовірне зникнення назавжди через обсяги знищення даних основної версії та її резервних копій, повідомляє Укрінформ.

«Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, це означає, що #RuTube, ймовірно, ЗНИКНЕ НАЗАВЖДИ» , - написали хакери в Твіттері.

На час написання новини сайт rutube.ru не відкривався.

Як повідомлялося раніше, відеохостинг rutube, який вважається альтернативою американському відеохостингу Youtube і який використовують російські державні компанії та медіа, зазнав хакерської атаки 9 травня.