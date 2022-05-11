Генштаб: РФ від початку травня випустила по Україні понад 70 ракет

Росія з початку травня здійснила зі своєї території 49 ракетних ударів по Україні, випустивши 74 крилаті та балістичні ракети. Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції у Медіацентрі, повідомляє Укрінформ.

«Протягом травня збройними силами російської федерації було здійснено 49 ракетних ударів з території Росії. Випущено 74 крилаті та балістичні ракети. Зокрема, "Іскандерів" – 4 одиниці, "Точка У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 2 одиниці. Вчинено 459 авіаційних нальотів» , - сказав Громов.

За його словами, основною метою росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави, проте неодноразово обстрілювали й інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.