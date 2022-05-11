Генштаб: РФ від початку травня випустила по Україні понад 70 ракет
Росія з початку травня здійснила зі своєї території 49 ракетних ударів по Україні, випустивши 74 крилаті та балістичні ракети. Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції у Медіацентрі, повідомляє Укрінформ.
«Протягом травня збройними силами російської федерації було здійснено 49 ракетних ударів з території Росії. Випущено 74 крилаті та балістичні ракети. Зокрема, "Іскандерів" – 4 одиниці, "Точка У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 2 одиниці. Вчинено 459 авіаційних нальотів», - сказав Громов.
За його словами, основною метою росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави, проте неодноразово обстрілювали й інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.
«З початку повномасштабних бойових дій збройними силами Росії було здійснено 487 ракетних ударів, у ході яких з території Росії та республіки Білорусь було випущено 788 крилатих і балістичних ракет. Це оперативно-тактичні ракети "Іскандер" - 213 одиниць, оперативно-тактичні ракети "Точка У" - 61 одиниця, крилаті ракети морського та повітряного базування 235 одиниць. Вчинено противником 4917 бойових вильотів», - розповів бригадний генерал.