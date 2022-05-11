ЄС профінансував ЄБРР на 50 млн євро для підтримки "Укренерго"
Євросоюз надає гарантії на 50 млн євро для Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб він міг підтримати "Укренерго" в умовах війни. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Європейська правда.
"Радий підписати гарантію ЄС на 50 млн євро, щоб ЄБРР міг підтримувати українську державну енергокомпанію "Укренерго". Українці зараз стоять під постійними атаками з боку Росії. Стабільне енергопостачання - це базова потреба", - зазначив єврокомісар.
Завдяки позиці компанія може отримати кошти для компенсації тимчасової втрати доходу через війну, та підтримувати стабільну роботу мережі.
"Ми працюємо з ЄБРР над тим, щоб підтримати й інші операції у ключових сферах наступними тижнями", - додав Валдіс Домбровскіс.