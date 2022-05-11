ЄС профінансував ЄБРР на 50 млн євро для підтримки "Укренерго"

Євросоюз надає гарантії на 50 млн євро для Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб він міг підтримати "Укренерго" в умовах війни.﻿ Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Європейська правда.

"Радий підписати гарантію ЄС на 50 млн євро, щоб ЄБРР міг підтримувати українську державну енергокомпанію "Укренерго". Українці зараз стоять під постійними атаками з боку Росії. Стабільне енергопостачання - це базова потреба" , - зазначив єврокомісар.

Happy to sign ???????? guarantee for €50million so that @EBRD can support ???????? state energy company @NPCUkrenergo.Ukrainians are fighting to survive Russia’s relentless attacks. A stable power supply is a basic need. Further EU support to EBRD is on its way ????https://t.co/J0e3rfXjCX pic.twitter.com/mAj1buehNc — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 11, 2022

Завдяки позиці компанія може отримати кошти для компенсації тимчасової втрати доходу через війну, та підтримувати стабільну роботу мережі.