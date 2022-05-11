Українські військові почали навчатись на німецьких Panzerhaubitze 2000

Бундесвер розпочав навчання українських військових на самохідних гарматах-гаубицях Panzerhaubitze 2000. Про це пише Spiegel з посиланням на Міністерство оборони в Берліні, повідомляє Європейська правда.

Українські військові напередодні приземлилися у землі Рейнланд-Пфальц у літаку Бундесверу із Польщі. Військові з України розпочали навчання в артилерійській школі Бундесверу в Ідар-Оберштайні.

Для захисту від нападу Росії Німеччина та Нідерланди хочуть передати Україні лише дванадцять самохідних гаубиць, сім з яких – з Німеччини.

Навчання зазвичай триває 40 днів, проте його можна скоротити за наявності необхідних попередніх знань.

За даними Міноборони Німеччини, мета полягає в тому, щоб разом із Нідерландами підготувати "до 18 розрахунків" для гаубиці. Залежно від оперативної обстановки, екіпаж складається від трьох до п'яти військових.