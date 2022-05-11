Херсонська ОВА: у Високопіллі та Нововознесенському ведуться активні бої

У Херсонській області ведуться активні бойові дії у Високопіллі та Нововознесенському. Про це заявила Херсонська ОВА, повідомляє Укрінформ.

«Стосовно Високопільщини: роботу важкої зброї чути за межами Високопілля. Вчора знову було пошкоджено декіл﻿ька домоволодінь, про загибель цивільного населення невідомо. Активна бойова фаза присутня як у Високопіллі, так і у Нововознесенському» , - інформує пресс-служба у Фейсбуці.

Місцеве населення з Високопілля, Архангельського, Князівки - 2450 людей - пішим ходом та транспортними засобамисамостійно евакуювалося в напрямку Дніпропетровської області, інформують в ОВА.

Як повідомлялося раніше, у Херсонській області 6 травня за участю Збройних сил України змогли евакуювати майже все населення села Княжівка Високопольської громади, де продовжуються активні бойові дії. Для мешканців Херсона, евакуйованих до Кривого Рогу, створили штаб гуманітарної допомоги.