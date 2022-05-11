ДПСУ: Україна повністю відновила контроль над 1200 км держкордону
Україна відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третини з яких – кордон з РФ. На цьому наголосив директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби України Леонід Баран, повідомляє Корреспондент.
"Держкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон із РФ. Проте небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону недостатньо. Наразі тривають заходи щодо детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости" , - сказав директор департаменту під час прес-конференції.
Повідомляється, що найнапруженіша ситуація – у Донецькій та Луганській областях.
"Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там разом з іншими силами оборони діють прикордонники Луганського, Харківського і Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону утримують прикордонники Донецького прикордонного загону і морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону", – сказав Леонід Баран.
Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Білоруссю та Придністровському сегменті кордону з Молдовою ситуація складна, але контрольована.
"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Держприкордонслужба враховує можливу загрозу з боку цієї держави і вживає всіх необхідних заходів. Складна і провокаційна ситуація зберігається на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Прикордонники, враховуючи можливі ризики, також вживають усіх необхідних заходів. Поки що всі пункти пропуску на цьому сегменті закриті", – сказав Леонід Баран.