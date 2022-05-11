ДПСУ: Україна повністю відновила контроль над 1200 км держкордону

Україна відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третини з яких – кордон з РФ. На цьому наголосив директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби України Леонід Баран, повідомляє Корреспондент.

"Держкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон із РФ. Проте небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону недостатньо. Наразі тривають заходи щодо детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости" , - сказав директор департаменту під час прес-конференції.

Повідомляється, що найнапруженіша ситуація – у Донецькій та Луганській областях.

"Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там разом з іншими силами оборони діють прикордонники Луганського, Харківського і Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону утримують прикордонники Донецького прикордонного загону і морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону" , – сказав Леонід Баран.

Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Білоруссю та Придністровському сегменті кордону з Молдовою ситуація складна, але контрольована.