Російський ринок нових авто скоротився майже на 80%

Минулого місяця у Росії було продано 32,7 тис. нових легкових автомобілів. У трійку бестселерів потрапили лише моделі Lada, повідомляє 24 Канал.

У квітні 2022 року в Росії було продано 32 706 нових легкових та легких комерційних автомобілів, що на 78,5% менше у порівнянні з тим самим місяцем минулого року.

Майже всі компанії, що потрапили до списку 25 найпопулярніших марок, показали різке падіння продажів. Лідером залишається "АвтоВАЗ", який реалізував 8506 нових машин, що на 78% менше, ніж роком раніше.

На другому місці йде Kia з показником 4604 проданих автомобілів (-76%), а на третьому Hyundai з результатом 4150 машин (-73%). На четвертій позиції розташувалася Renault, продажі якої впали на 84% - до 2231 од. Замикає п'ятірку лідерів комерційний підрозділ ГАЗ із показником 1892 машини (-61%).

Усього з січня до квітня 2022 року у Росії продано 293 846 нових легкових машин, що у 43% менше проти аналогічного періоду 2021 року.