НБУ оцінив матеріальні втрати України через вторгнення РФ

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують 92 млрд доларів. Такі дані повідомив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Лепушинський, така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється. Загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від 90 млрд доларів це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.

"Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки" , - зазначив Лепушинський.

За оцінкою НБУ найбільшої шкоди завдано

нерухомість - 32,6 млрд доларів,

інфраструктура - 32,6 млрд доларів,

об'єкти добувної та переробної промисловості - 11,9 млрд доларів,

соціальні об'єкти - 8,5 млрд доларів,

об'єкти енергетики - 3,7 млрд доларів,

цінне рухоме майно - 2,8 млрд доларів,

сільськогосподарські об'єкти та лісове господарство - 1,1 млрд доларів.

Наприкінці квітня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.