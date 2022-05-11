Нацгвардія вперше озвучила свої воєнні втрати

Керівництво Нацгвардії України вперше озвучило втрати НГУ у війні: загинув 501-й гвардієць. Про це на брифінгу розповів начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточій, повідомляє Корреспондент.

За словами Надточія, з 24 лютого по 11 травня загинув 501 військовослужбовець Національної гвардії України, поранення та травми отримали 1 697 нацгвардійців.

Наточій також повідомив, що Нацгвардія бере участь в операціях у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому районах та східній частині Таврійського операційного району та прикриває кордон із Білоруссю.