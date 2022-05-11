Генсек ООН наполягає на переговорах з Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що його візит до президента Росії Владіміра Путіна був правильним, оскільки для пошуку рішень необхідно мати справу з тими, хто створює проблему або може її вирішити.﻿ Про це Гутерреш сказав у середу на пресконференції у Відні, повідомляє Європейська правда.

"Є повний сенс говорити з керівником Російської Федерації; є сенс говорити з будь-якими іншими зацікавленими сторонами у нинішній кризі" , - цитує CNN його слова.

Генсек ООН заявив, що зустріч із Путіним дала конкретні результати і призвела до евакуації мирних жителів з Маріуполя.

"Я думаю, що життя, які були врятовані мирним жителям, які перебували в бункерах Маріуполя, заслуговують на те, щоб я зустрічався з будь-ким у будь-якій частині світу, не сумніваючись у тому, що це правильно" , - сказав Гутерреш, відповідаючи на запитання журналістів, чи його візит до Москви був правильним рішенням.

Генсек ООН виступав на пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який у квітні став першим лідером Європейського Союзу, який зустрівся з Путіним після початку повномасштабної війни.

Гутерреш зустрівся з Путіним у Москві наприкінці квітня, перш ніж вирушити до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та відвідати Бородянку.﻿ Під час його перебування у Києві Росія здійснила ракетний удар по українській столиці.