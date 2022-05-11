Парламент Чехії визнав злочини РФ в Україні геноцидом

Сенат Чехії (верхня палата парламенту) визнав злочини російської армії в Україні геноцидом українського народу. Про це написав у Twitter посол України у Празі Євген Перебійніс, повідомляє Новое время.

Чеський Сенат рішуче засудив жорстоку агресивну війну Росії проти України і численні воєнні злочини країни-агресора та зажадав від Росії негайно вивести війська з України, почати поважати її територіальну цілісність і суверенітет у міжнародно визнаних кордонах, а також поважати міжнародне гуманітарне право.

"[Сенат ПЧР засуджує] етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, тортури, зґвалтування, фізичне та психологічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє системно та масштабно, що є проявами геноциду" , - наголошується в постанові.

Також верхня палата парламенту Чехії підтримала шлях України до Євросоюзу, надання їй статусу кандидата на членство в ЄС, і закликала уряд країни продовжити прискорене постачання військової техніки Україні, зокрема важкого озброєння.

Напередодні, 10 травня, Сейм Литви визнав Росію терористичною державою.

Російські окупанти скоюють звірства на тимчасово захоплених територіях України, вбиваючи, викрадаючи, катуючи і ґвалтуючи мирних жителів, а також навмисне завдають ударів по цивільних об'єктах (лікарнях, школах, дитячих садках). Росіяни блокують населені пункти, не дозволяють евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарні вантажі, позбавляючи людей доступу до базових потреб. Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу.