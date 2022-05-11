В Украине появится премия Кравчука

Президент України Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука, про смерть якого стало відомо 10 травня. У ньому Зеленський доручив заснувати премію Кравчука.﻿ Про це йдеться у повідомленні на сайті президента, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Серед заходів, що безпосередньо стосуються поховання Кравчука, Зеленський доручив уряду заснувати "іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління".

"Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів" , - йдеться в документі, що підписаний президентом 11 травня.

Як повідомлялося, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Йому було 89 років. Кравчук тривало хворів.