МО РФ звинуватило Pfizer і Moderna у розробці біозброї

У Росії заявили, що американські виробники вакцини від коронавірусу Pfizer та Moderna були залучені до військово-біологічної діяльності США в Україні. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на слова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кириллова, повідомляє Корреспондент.

"Україна стає полігоном західних країн для створення компонентів біологічної зброї та тестування нових зразків фармпрепаратів" , - заявив Кирилов.

За його словами, ідеологами воєнно-біологічної діяльності США в Україні є лідери Демократичної партії. Законодавчу базу, уточнив Кирилов, на фінансування військово-біологічних досліджень безпосередньо з коштів федерального бюджету формували органи виконавчої США.

"До цієї схеми залучені великі фармацевтичні компанії, у тому числі Pfizer, Moderna, Merck, а також афілійована з американським військовим відомством компанія Gilead" , - заявив Кирилов.

Він також заявив, що до військово-біологічної діяльності залучені українські держструктури, основними завданнями яких є "приховування діяльності, проведення польових та клінічних випробувань та надання необхідного біоматеріалу"