Міноборони: американські гаубиці M777 вже використовуються на фронті

Українська армія вже застосовує на фронті американські гаубиці 155 калібру M777, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Новое время.

"Україна почала отримувати сучасну важку техніку західних зразків… На фронті, окрім Javelin та Stinger, вже застосовуються американські гаубиці 155-го калібру. Триває процес надходження західної бронетехніки та іншої зброї. Три місяці тому це вважалося ще неможливим" , - сказала вона під час брифінгу у Медіацентрі.

Вона додала, що Україна працює над збільшенням та прискоренням темпів отримання зброї. Також, за її словами, попереду на українську армію чекає надзвичайно складний період, а завдяки великому запасу радянської техніки окупанти можуть вести «довгу та інтенсивну війну».

"Росія фактично зараз заганяє себе у ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів. Але поки що західна зброя дійде, щоб забезпечити нашу перевагу, мине певний час" , — наголосила вона.

Telegram-канал Оперативний ЗСУ показував використання американської гаубиці на фронті.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляли, що США вже передали Україні понад 85 із 90 гаубиць, які обіцяли Україні.Міноборони США також показало підготовку 155 мм гаубиць M777 перед відправленням в Україну.