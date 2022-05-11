Крупнейшая мировая сеть по торговле бриллиантами отказалась от камней из РФ

Найбільший світовий сервіс з торгівлі коштовним камінням RapNet перестав торгувати діамантами з РФ - заборона стосуватиметься всіх каменів, поставлених із РФ після 24 лютого, а також тих, які виготовлені з російської сировини.﻿ Про це йдеться у заяві платформи, повідомляє Економічна правда.

"RapNet, найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами, заборонила доступ до російських діамантів у своїй мережі. Заборона поширюється на всі діаманти, поставлені з Росії після 24 лютого 2022 року, і включає шліфовані діаманти виготовлені за межами Росії з російських необроблених алмазів" , - пояснили в компанії.

Заборона також поширюється на алмази компаній, що на 50% і більше належать компаніям, які перебувають під санкціями. Таке рішення пояснили санкціями США проти російської компанії АЛРОСА - найбільшого у світі виробника алмазів.