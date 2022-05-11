У Генштабі вважають, що РФ досі хоче захопити Київ

У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія планує надалі захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Кореспондент.

"Вірогідними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору в Придністровський регіон Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії. Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно політичної мети. Але це його думки. На їхню думку є наша протидія" , - заявив Громов під час брифінгу у медіацентрі.