ОВА: окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину

Росіяни в середу тричі обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області, є руйнування. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко, повідомляє Українська правда.

"Ворог тричі сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Цінителі "російського світу" били з "Градів". Потрапили по Зеленодольську та Великій Костромці" , - написав він.

Є руйнування, люди цілі, уточнив Резніченко