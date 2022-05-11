ОВА: окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину
Росіяни в середу тричі обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області, є руйнування. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко, повідомляє Українська правда.
"Ворог тричі сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Цінителі "російського світу" били з "Градів". Потрапили по Зеленодольську та Великій Костромці", - написав він.
Є руйнування, люди цілі, уточнив Резніченко