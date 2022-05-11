США закликали РФ розблокувати українські порти
Державний департамент США закликав Росію припинити блокаду Чорного моря та не провокувати глобальні продовольчі проблеми зривом експорту з України. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.
"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції і ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства. Блокада Росії не дає вивозити ці товари, створюючи загроу недоїдання і голоду для мільйонів людей у всьому світі. Блокада має припинитися", - заявив він.
Як повідомлялося, вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - допомагають Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.