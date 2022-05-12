UniCredit почав перемовини про продаж російської "дочки"

Один із найбільших італійських банків UniCredit розпочав попередні переговори щодо продажу свого російського підрозділу після звернення зацікавлених покупців, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що низка фінансових установ та компаній, яким необхідна банківська ліцензія, скерували свою увагу на UniCredit. Після одного зі звернень розпочалися попередні переговори з потенційними російськими покупцями, які не потрапили під західні санкції, пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

UniCredit, австрійський Raiffeisen Bank International AG і французька Societe Generale SA входять до трійки найбільших західноєвропейських кредиторів у Росії.

Раніше SocGen погодився продати свій підрозділ "Росбанк" групі компаній "Інтеррос" найзаможнішої людини РФ, олігарха Владіміра Потаніна – банківська група при цьому зазнала втрат у 3 млрд євро. Raiffeisen також заявив, що до групи звернулися "непрошені покупці".

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що виконавчий директор групи Андреа Орсель хоче отримувати прибуток від будь-якої транзакції і виключає угоди, які призведуть до подальшого удару по капіталу банку.

Попередній етап переговорів означає, що вони можуть обірватися у будь-який момент. Крім продажу, банк продовжує розглядати й інші варіанти – зокрема, вихід у рамках термінового перегляду бізнесу.

UniCredit має в РФ 4 тис співробітників, 2 млн клієнтів та 70 відділень. Максимальні втрати від операцій в агресорі сягають 7,4 млрд дол – це один із найвищих показників серед західних банківських груп, що працюють в РФ.

Нагадаємо, ﻿﻿італійський банк UniCredit створив резерв у розмірі 1,3 млрд євро через можливі втрати в Росії. ﻿﻿Західні банки з найбільшими активами в РФ, які управляють 57,2 млрд дол у Росії, розглядають три можливі шляхи обережного виходу з країни-агресора.