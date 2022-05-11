У Пентагоні не побачили у Путіна бажання воювати з НАТО

Президент Російської Федерації Володимир Путін не бажає конфлікту з НАТО. Такий висновок зробив сьогодні голова Пентагону Ллойд Остін під час виступу перед законодавцями Палати представників.﻿ Посилаючись на Twitter-акаунт журналіста Джефа Селдіна, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, якщо Росія вирішить напасти на когось із членів НАТО, це одразу змінить правила гри.

"Якщо подивитися на розрахунки Путіна... Моя думка така, що Росія не хоче тягатися НАТО" , - заявив Остін.

Як відзначив голова Пентагону, у НАТО налічується 1,9 млн військовослужбовців. Водночас Альянс володіє найпередовішими можливостями у військовій сфері. Якщо ж Росія наважиться, це одразу переросте в "інший вид суперництва".

Слідом за Остіном, питання прокоментував й генерал Марк Міллі. Він відзначив, що НАТО здатне відповісти на будь-яку форму чи спосіб ескалації, у тому ж числі й з боку Росії.