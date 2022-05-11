Зеленський: війна закінчиться, коли Україна поверне всі території

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться тоді, коли Україна поверне всі свої території та людей, повідомляє Українська правда.

"Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Росія по черзі забирала, окуповувала всі наші права: право на нашу землю, право вибору, право вибору, врешті-решт ми дійшли до права жити" , - заявив Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних французьких університетів.

Президент пояснив французькій молоді, що Україна зараз виборює своє право на життя, втрачаючи життя найкращих українців. Він пояснив, що перемовини можуть вестися лише з тих позицій, якщо Росія зрозуміє помилковість і катастрофічність своїх рішень і буде готова нести покарання за скоєні злочини в Україні.

Український лідер наголосив, що зі звільненням українських міст і сіл, де виявляють докази масових вбивств і катувань росіян, а також бездумного руйнування житла, як у Бучі, Ірпені й Маріуполі, бажання вести перемовини дедалі зменшується.

У будь-якому разі перемовини, підкреслив Зеленський, мають відбуватися в межах діалогу, а не ультиматумів.