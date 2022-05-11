У мера Маріуполя повідомили, куди вивозять городян, які не пройшли фільтрацію

Окупанти відправляють маріупольців, які не пройшли фільтрацію на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та "підозрілих" людей. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Корреспондент.

"Всіх, хто не пройшов фільтрацію та хто визнаний "неблагонадійним" у фільтраційних таборах під Маріуполем, доставляють у колишнє приміщення виправної колонії №52 у селі Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому в'язницю Ізоляція в Донецьку. Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу в лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органів. Тут утримуються рідні військових, колишні правоохоронці, активісти, журналісти і люди, які просто викликали підозру (включаючи просто наявність патріотичних татуювань)" , - написав Андрющенко у Telegram﻿.

Він також додав, що мінімальний термін ув'язнення – 36 діб. Умови незаконного утримання людей: приміщення в'язниці переповнені, плановий ліміт колонії становить до 850 осіб, проте там утримують не менше трьох тисяч українців, через велику кількість утримуваних, у приміщенні немає можливості прилягти, в день видають баклажку води на десятки людей, годують не кожен день, туалет раз на добу, прогулянок просто неба не передбачено, регулярні загрози, тортури.