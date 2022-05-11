Генерал США: до кінця літа ЗСУ відсуне армію РФ на рубежі 24 лютого

Росія не має додаткових сотень тисяч солдатів або нових танків, готових вступити в бій, тому українська армія найближчим часом перейде в контрнаступ. Про це в ефірі телеканала CNN заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес, повідомляє Новое время.

На його думку, перше вікно можливостей для ЗСУ виникло після відходу російських частин з-під Києва, але тоді воно не було використане. Росіянам вдалося переконфігурувати війська, і вони розпочали новий наступ.

"Добра новина в тому, що вони почали дуже швидко, не підготувавшись. І саме тому ми бачимо такі незначні успіхи за останні два тижні, на фронті довжиною 300 миль. Там немає області основного удару. Вони не в змозі зосередити свої наступальні можливості будь-де. І напевно за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я назвав би спільними операціями, тобто поєднання дій наземних, морських і повітряних сил, спецназу та кібервійськ" , — вважає Ходжес.

Це дає українцям другий шанс розбити супротивника, сказав він.

"Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. У них немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій. І мені здається, йдеться про тижні, оскільки багато було зроблено Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого" , — припустив американський генерал.

Бен Ходжес командував американськими військами в Європі у 2014—2018 роках, зараз працює у Центрі аналізу європейської політики.