У Москві посольство Польщі облили червоною фарбою
Будівлю біля входу до посольства Польщі в Росії облили червоною фарбою. У мережі з'явився запис події. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що табличку з емблемою залили червоною рідиною. З посиланням на польскі ЗМІ, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.
На відео, опублікованому в мережі, видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою дошку на одному із будинків.
Місце, яке видно на записі - це один із входів до посольства у Москві.
Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна
"Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили", - розповів Ясіна.
"Ми будемо очікувати від російської сторони роз'яснення цього питання та встановлення винних", - сказав в інтерв'ю журналістам заступник глави польської дипломатії Марцін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні.
Нагадаємо, російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою під час акції біля мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Йому довелося покинути місце в супроводі поліції.
Пізніше Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.