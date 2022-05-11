У Москві посольство Польщі облили червоною фарбою

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Росії облили червоною фарбою. У мережі з'явився запис події. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що табличку з емблемою залили червоною рідиною.﻿ З посиланням на польскі ЗМІ, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою дошку на одному із будинків.

Місце, яке видно на записі - це один із входів до посольства у Москві.

Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна

"Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили" , - розповів Ясіна.

"Ми будемо очікувати від російської сторони роз'яснення цього питання та встановлення винних" , - сказав в інтерв'ю журналістам заступник глави польської дипломатії Марцін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Нагадаємо, російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою під час акції біля мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Йому довелося покинути місце в супроводі поліції.

Пізніше Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.