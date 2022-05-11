Зеленський розповів про ленд-ліз для України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував американському колезі Джо Байдену за підписання законопроєкту про ленд-ліз для України 9 травня, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що програма ленд-лізу була однією з ключових передумов для перемоги союзників у Другій світовій війні та кардинально змінила розстановку сил у Європі.

"Це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні було підписано саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, рішення і за такий символізм, тому що ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка несе Європі не меншу загрозу, ніж 80 років тому" , - сказав Зеленський.

Президент додав, що, хоча формально ленд-ліз (постачання Україні всього необхідного для оборони) — нібито позика, але по суті «це настільки вигідно, що називати його так некоректно». Завдяки програмі Україна отримає доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання і не повинна шукати засоби оплати, а президентові США тепер не потрібно буде погоджувати з Конгресом, яку допомогу він передає, що прискорить постачання.

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. 28 квітня законопроєкт 417 голосами підтримала Палата представників, а 7 квітня його одноголосно ухвалив Сенат США.