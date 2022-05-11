Україна запропонувала обміняти військових з "Азовсталі" на військовополонених росіян

Україна пропонує росіянам обміняти тяжко поранених українських військових, які перебувають на Азовсталі в Маріуполі, на полонених військових РФ. Про це заявила віцепрем’єр Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.

"Як перший крок запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі гуманітарним коридором. Водночас віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають" , - зазначила вона.

За словами Верещука, станом на цю мить військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.

"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це гідно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно" , - заявила віцепрем'єр.

Вона наголосила, що уряд опрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.