Україна запропонувала обміняти військових з "Азовсталі" на військовополонених росіян
Україна пропонує росіянам обміняти тяжко поранених українських військових, які перебувають на Азовсталі в Маріуполі, на полонених військових РФ. Про це заявила віцепрем’єр Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.
"Як перший крок запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі гуманітарним коридором. Водночас віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають" , - зазначила вона.
За словами Верещука, станом на цю мить військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.
"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це гідно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", - заявила віцепрем'єр.
Вона наголосила, що уряд опрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.
"Жоден з них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - наголосила Верещук.