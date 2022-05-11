Гайдай: ЗСУ знову знищили переправи ворога через Сіверський Донець

ЗСУ знову знищили понтонні переправи російських військових через річку Сіверський Донець. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"Білогорівка – друга Чорнобаївка. ЗСУ вкотре знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець" , - написав він у Telegram.

Він зазначив, що окупанти намагаються прорватися до Сєверодонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганську область від «великої землі», взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою. Наші захисники б‘ють орків як мух" , - наголосив він.

Вчора, 10 травня, Гайдай також повідомляв, що понтонні переправи, які окупанти збудували через Сіверський Донець у районі Білогорівки, знищені.

Генштаб повідомляє, що на Донецькому напрямку окупанти намагаються захопити Рубіжне та провести наступ на Лиман. Війська РФ також намагаються утримати позиції на правому березі Сіверського Дінця, готуються до наступу у напрямках Курахового та Новопавлівки.

Також, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 26 350 осіб особового складу, 1187 танків, 199 літаків, 160 вертольотів, 390 безпілотників, 12 кораблів та катерів і не лише.