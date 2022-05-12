KSE опублікувала оновлений звіт про масштаби збитків від вторгнення РФ

KSE опублікувала оновлений звіт про масштаби збитків від вторгнення РФ

Київська школа економіки (KSE Institute) опублікувала оновлений звіт про масштаби збитків українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, повідомляє Новое время.

У рамках проекту Росія заплатить повідомляється, що загальні втрати становлять понад $94 млрд, або майже 2,8 трлн. грн., збільшившись за тиждень майже на $2,4 млрд.

Найбільші збитки фіксуються у житловому фонді. Через війну зруйновано або пошкоджено 35,2 млн. кв. м житлового фонду на $31 млрд. Найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Також повідомляється, що станом на 10 травня втрати від руйнувань 27 нафтобаз становлять $227 млн.

Також з початку повномасштабного вторгнення зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медустанов, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз і 12 цивільних аеропортів.

Загальні втрати економіки України через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

KSE Institute
Фото: KSE Institute

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