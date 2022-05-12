KSE опублікувала оновлений звіт про масштаби збитків від вторгнення РФ

Київська школа економіки (KSE Institute) опублікувала оновлений звіт про масштаби збитків українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, повідомляє Новое время.

У рамках проекту Росія заплатить повідомляється, що загальні втрати становлять понад $94 млрд, або майже 2,8 трлн. грн., збільшившись за тиждень майже на $2,4 млрд.

Найбільші збитки фіксуються у житловому фонді. Через війну зруйновано або пошкоджено 35,2 млн. кв. м житлового фонду на $31 млрд. Найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Також повідомляється, що станом на 10 травня втрати від руйнувань 27 нафтобаз становлять $227 млн.

Також з початку повномасштабного вторгнення зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медустанов, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз і 12 цивільних аеропортів.

Загальні втрати економіки України через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.