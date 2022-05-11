Єрмак: Зеленський планує виступити у Стендфорді наприкінці травня

Президент України Володимир Зеленський планує виступити в Стенфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.﻿ Про це, із посиланням на Telegram голови офісу президента України Андрія Єрмака, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Він також зазначив, що провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів у питанні накладення на РФ нових санкцій.

Основна увага зараз - це санкції щодо керівництва Росії й наближених до влади російських олігархів. Нещодавно група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту з енергетичних санкцій проти Росії.