Японія та Фінляндія введуть спільні жорсткі санкції проти РФ

Японія та Фінляндія введуть спільні жорсткі санкції проти РФ

Японія та Фінляндія домовилися ввести більш жорсткі санкції проти Москви та надати максимальну підтримку Україні. Про це заявили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками спільної зустрічі в Токіо.﻿ Про це, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Також глави урядів обговорили жахливу агресію Росії проти України та її наслідки. На думку Марін, санкції проти Москви повинні охоплювати енергетичний, фінансовий і транспортний сектори більш широко, ніж зараз.

Японія ще в березні заморозила активи російських лідерів, у тому числі президента Володимира Путіна, а також наближених до нього чиновників і мільярдерів, обмежила торгівлю й оголосила про рішення поступово відмовитися від імпорту російського вугілля і сирої нафти.

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