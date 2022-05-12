Японія та Фінляндія введуть спільні жорсткі санкції проти РФ

Японія та Фінляндія домовилися ввести більш жорсткі санкції проти Москви та надати максимальну підтримку Україні. Про це заявили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками спільної зустрічі в Токіо.﻿ Про це, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Також глави урядів обговорили жахливу агресію Росії проти України та її наслідки. На думку Марін, санкції проти Москви повинні охоплювати енергетичний, фінансовий і транспортний сектори більш широко, ніж зараз.

Японія ще в березні заморозила активи російських лідерів, у тому числі президента Володимира Путіна, а також наближених до нього чиновників і мільярдерів, обмежила торгівлю й оголосила про рішення поступово відмовитися від імпорту російського вугілля і сирої нафти.