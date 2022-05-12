Джонсон: напавши на Україну, Путін завершив цілу епоху

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну завершило цілу епоху, повідомляє Новое время.

Про це пише Yle.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це не сумно, відкрив нову сторінку" , - заявив Джонсон.

На спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністіо Джонсон підтвердив, що Велика Британія готова підтримати країну у разі нападу РФ.

20 квітня парламент Фінляндії розпочав дебати про вступ країни до НАТО. Країна є партнером Альянсу, але не має таких гарантій безпеки як члени НАТО.

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявляв, що якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО, вони стануть противниками РФ.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто вважає, що країні не варто боятися загроз Росії через можливе вступ до НАТО.

За даними ЗМІ, Фінляндія та Швеція можуть подати заявки на вступ до Альянсу наступного тижня.