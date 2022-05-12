Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб

Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб

Відсьогодні, 12 травня, Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб на деякі рейси, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Квитки можна придбати на наступні рейси:

  • №7/8 Київ - Чернівці;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №41/42 Дніпро - Львів;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • №91/92 Львів - Київ;
  • №97/98 Ковель - Київ;
  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ;
  • №779/780 Суми - Київ;
  • №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №145/146 Львів - Ужгород;
  • №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №757/758 Київ - Могилів-Подільський;
  • №789/790 Кропивницький - Київ;
  • №791/792 Кременчук - Київ.
"Квитки вже чекають booking.uz.gov.ua і - трохи дешевше - в чат-боті!" - йдеться в повідомленні.

Новини

Популярні теми форуму

analytics