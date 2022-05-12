Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб
Відсьогодні, 12 травня, Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб на деякі рейси, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Квитки можна придбати на наступні рейси:
- №7/8 Київ - Чернівці;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №41/42 Дніпро - Львів;
- №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- №91/92 Львів - Київ;
- №97/98 Ковель - Київ;
- №749/750 Київ - Івано-Франківськ;
- №779/780 Суми - Київ;
- №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський;
- №145/146 Львів - Ужгород;
- №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;
- №757/758 Київ - Могилів-Подільський;
- №789/790 Кропивницький - Київ;
- №791/792 Кременчук - Київ.
"Квитки вже чекають booking.uz.gov.ua і - трохи дешевше - в чат-боті!" - йдеться в повідомленні.