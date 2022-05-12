ОК "Південь": кораблі РФ тримають у повній готовності щонайменше 50 ракет для удару

Щонайменше пів сотні російських ракет морського базування перебувають у постійній готовності для нанесення ракетного удару. Корабельне угруповання ворога має перемінний склад, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

Там підтвердили, що 11 травня окупанти знову здійснив ракетну атаку на Одеську область, проте оперативне та прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

У Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ні атакувати, ні просунутися українські підрозділи йому не дозволяють.

Завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 окупанти, уражено два танки та дві БМП, а також ліквідовано ворожий склад боєприпасів у Херсонській області.

9 травня в Міноборони України заявили, що Росія вдвічі збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі. Зараз там перебувають сім носіїв КРМБ типу Калібр, тоді як минулого тижня їх було три.