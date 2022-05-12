ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровську область
Сьогодні вранці, 12 травня, російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську… Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу…Один загиблий, один поранений", - написав він.
Зазначається, що зруйновано один об'єкт інфраструктури.