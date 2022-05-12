Президент Єврокомісії: РФ сьогодні – пряма загроза світовому порядку

Росія є сьогодні найпрямішою загрозою світовому порядку через варварську війну проти України та її тривожний пакт з Китаєм, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, пише The Guardian.

Фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель перебувають у Японії для переговорів, які стосувалися вторгнення Росії в Україну, а також занепокоєння щодо ролі Китаю в Азії та за її межами.

"Вторгнення Росії в Україну стосується не лише Європи, а й приголомшує основу міжнародного порядку, включаючи Азію. Цього не можна допустити" , — сказав Кісіда, уряд якого приєднався до жорстких санкцій щодо Москви.

На порядку денному також стояла дедалі жорсткіша позиція Пекіна в Азії, оскільки ЄС прагнув відігравати більш важливу роль у протистоянні з Китаєм.

"Наша співпраця з Україною має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива в Індо-Тихоокеанському регіоні, і ми також хочемо поглибити наші консультації щодо більш наполегливого Китаю" , — сказав Мішель.

Японія ввела санкції проти російських підприємств та чиновників, направила Україні гуманітарну та фінансову допомогу та приєдналася до зобов'язання G7 про поетапну відмову від російської нафти або її заборону.

Проте Японія утрималася від заходів щодо газу через свою залежність від імпорту енергоресурсів.