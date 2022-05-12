Курс біткоїну різко впав

Курс біткоїну впав до $27 106 за монету. Розпродаж криптовалют та акцій триває, повідомляє Новое время.

Курс біткоїну впав нижче $28 000 на тлі розпродажу криптоактиву, що триває, свідчать дані CoinDesk.

Станом на ранок 12 травня курей криптовалюти становить $27 106 за монету. Добове падіння складає 14.38%.

Курс криптовалюти обвалився разом з акціями після того, як Бюро статистики праці повідомило, що споживчі ціни за квітень підскочили на 8,3%, що виявилося трохи вищим за очікування економістів, пише CNBC .

Минулого тижня біткойн виріс до недавнього максимуму $40 000, але наступного дня швидко розвернувся і з тих пір неухильно досягає нових мінімумів.

Нагадаємо, що 9 травня біткоїн оновив мінімум за 22 місяці — курс опустився нижче за позначку $32 700, досягнувши рівнів літа 2021 року.