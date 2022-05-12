ОВА: на Запорізькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ зі ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню та намагається покращити своє тактичне положення. Про це повідомляє﻿ Запорізька ОВА.

Унаслідок ворожих обстрілів горіли три житлові будинки та господарчі споруди у селищі міського типу Комишуваха. Ще одну пожежу в житловому будинку загасили в Гуляйполі.

В Оріхові рятувальники локалізували три пожежі - через російські атаки полум'ям було охоплено житлові будинки мирних жителів.

Групою розмінування ДСНС в полі неподалік Григорівки Запорізького району було знищено на місці реактивний снаряд “Смерч” сучасного виробництва.

За минулу добу за порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 19 осіб, серед яких 15 чоловіків та 4 жінки, двом чоловікам вручено повістки.