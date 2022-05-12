В аеропорту Китаю спалахнув літак, є постраждалі

На південному заході Китаю щонайменше 25 людей постраждали внаслідок виїзду за межі злітно-посадкової смуги та загоряння авіалайнера в аеропорту місті Чунцін, повідомляє Корреспондент.

Інцидент стався о 8:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, на борту пасажирського літака Airbus A319 авіакомпанії Tibet Airlines перебували 113 пасажирів та дев'ять членів екіпажу.

Усіх людей було евакуйовано, а постраждалих - госпіталізовано. Наразі їм надається медична допомога. Пожежа загашена.

Тим часом у соцмережах з'явилася інформація про щонайменше 40 постраждалих внаслідок аварії літака.