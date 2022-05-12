Нафтова компанія стала найдорожчою у світі

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі: капіталізація Saudi Aramco перевищила капіталізацію Apple, яка раніше посідала перше місце за цим показником, повідомляє Економічна правда.

У середу акції майже на найвищому рівні за всю історію - капіталізація досягла 2,43 трлн доларів, пише Bloomberg.

Водночас акції Apple впали на 5,2% - капіталізація становила 2,37 трлн дол.

Apple займала перше місце по капіталізації з 2020 року.

На початку 2022 року цей показник уперше в історії становив понад $3 трлн, але відтоді вартість компанії знизилася на 19%, тоді як капіталізація Saudi Aramco зросла на 27%, пише Bloomberg.

Агентство додає, що енергетичні компанії виграють на тлі інфляції та обмеженої пропозиції на ринку енергоносіїв.