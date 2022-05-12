Kyodo: Японія заморозила активи двох великих російських банків

Японський уряд заморозив активи двох великих російських банків як заходи тиску на Кремль через військове вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Про це пише Kyodo News.

Під санкції потрапили найбільший російський держбанк Сбербанк, а також найбільший російський приватний банк Альфа-банк.

Зазначається, що цей захід змусить японські компанії шукати альтернативні способи розрахунків для продовження бізнесу в Росії.

Також Токіо заборонить японським фізичним та юридичним особам проводити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм частку у розмірі 10% і більше. Забороні підлягають також кредити російським юрособам із терміном погашення понад рік.

За даними японського Мінфіну, 2021 року Японія інвестувала в Росію $470 млн.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила про нові санкції щодо Росії , які включають обмеження проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та компаній оборонного комплексу Росії.